Casal é executado a tiros dentro de carro quando chegava em casa, em Goiânia

Um casal foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (30) no Residencial Vale do Araguaia 3, em Goiânia. Segundo a polícia, um rapaz de 22 anos e a namorada, de 16 anos, estavam em um carro entrando em casa quando receberam os disparos e o veículo bateu contra um muro.

De acordo com testemunhas, o carro do casal era seguido por outro veículo. No local do crime, os suspeitos desceram e atiraram nas vítimas. O condutor ainda tentou fugir, mas bateu o carro em um muro.

Logo depois, os criminosos conseguiram fugir em direção a Senador Canedo, em um veículo com a placa adulterada. No caminho, os suspeitos bateram em uma rotatória, abandonaram o carro e continuaram fugindo a pé.

O pai do rapaz morto, que não quis se identificar, afirmou que não sabe o motivo do assassinato.