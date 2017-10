Volta às aulas no Colégio Goyases é marcado por brincadeiras e atividades lúdicas

Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, do Colégio Goyases, no Conjunto Riviera, em Goiânia, voltaram às aulas na manhã desta segunda-feira (30). Apesar do retorno, o dia será dedicado apenas para brincadeiras e atividades lúdicas entre as crianças. De acordo com a direção da instituição, os pais foram liberados para ficar com os filhos dentro da sala de aula.

“É uma reconciliação. Hoje é um dia livre para pais e alunos nesse reencontro com a escola. Teremos um dia mais descontraído e lúdico, como atividades, pipoca e algodão doce”, explicou o proprietário da escola, Luciano Rizzo.

Um estudante de oito anos levou um vaso com uma orquídea para a diretora do colégio. “É para a Tia Rose, para agradecer porque voltaram às aulas. Quero ver meus amigos e voltar à rotina de aulas”, contou a criança.

Os alunos do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, voltam para as atividades na terça-feira (31). No último dia 20, um dos alunos matou dois colegas e feriu quatro na sala de aula do 8º ano da instituição.

Antes de retornar as aulas, professores, coordenação, pais de alunos, psicólogos e o Conselho de Educação tiveram reuniões para definir como seria essa volta para as crianças e os adolescentes. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sepe), 20 psicólogos estão a disposição de pais e alunos.