Veja em quais dias deve chover nesta semana em Goiânia

Sombrinhas, guarda-chuvas e capas em mãos! A semana começa com previsão de chuva, com raios e ventos em Goiânia e por todo o Estado. Segundo o site ClimaTempo, uma frente fria também se aproxima do Estado nesta segunda-feira (30). As temperaturas ficarão amenas, com a mínima prometendo ficar em média de 22°C na capital durante o começo da semana e no feriadão de Dia de Finados.

Em Goiânia, a previsão para hoje é de sol com muitas nuvens, mas pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima na capital nesta segunda é de 21ºC e a máxima de 32ºC. A umidade do ar vai ficar na casa dos 56% e são aguardados 8 mm de chuva.

De acordo com o ClimaTempo, o corredor de umidade estará bastante ativo sobre o Centro-Oeste ao longo desta semana. Com isso, teremos bastante chuva em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e no Distrito Federal. Essa movimentação faz com que as chuvas continuem em diversas regiões de Goiás a qualquer hora do dia nesta segunda-feira, com mais probabilidade no Sul do Estado.

Essa chuva vem em ótima hora, pois deve viabilizar o plantio da soja (que anda atrasado) e ajudar a apagar as queimadas que ainda se espalham sobre a Região.

No entanto, o instituto mostra que a possibilidade chuvas mais fortes é maior entre as regiões Central e Sul do estado. A mínima prevista é de 19°C em Rio Verde e 20 °C em Jataí nesta semana, com pancadas de chuva no fim da tarde e começo da noite desta segunda.

Já na terça-feira (31), é esperado sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora em Goiânia.

De quarta-feira (1º) até a próxima terça (7), a previsão é de 99% de chuva durante todos os dias em Goiânia. A quantidade de nuvens será maior perto do fim de semana e as pancadas de chuva devem ocorrer em um maior número de áreas e mais frequentes no feriadão.

Confira a previsão do tempo para a semana e o feriadão de Dia de Finados: