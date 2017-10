Sem água há 8 dias, moradores de Goiânia invadem reservatório da Saneago para encher baldes

Um vídeo mostra um grupo de moradores do Residencial Buena Vista, em Goiânia, invadindo o reservatório da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) para encher baldes. A atitude foi tomada após a região já estar sofrendo há 8 dias sem água. As informações são do G1.

O caso ocorreu na manhã de sábado. Em um condomínio do bairro, 112 famílias estão desesperadas com a falta de abastecimento e a gravação mostra que o reservatório está cheio de água.

“Não tem como você lavar uma vasilha, não tem como você lavar roupa, não tem como limpar a casa, nem dar banho na minha filha que é deficiente não tem como”, afirmou a dona de casa Débora Silva.

Em nota, a Saneago informou que o reservatório invadido pelos moradores está em fase de recuperação e que o abastecimento deveria ser restabelecido ainda na noite de ontem.