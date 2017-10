Motoristas de transportes por aplicativos protestam e chamam população para manifestação em Goiânia

Motoristas de transportes por aplicativos marcaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (30), saindo do Setor Goiânia 2, na capital. Os organizadores do protesto divulgaram um panfleto chamando a população para se mobilizar. Os motoristas devem seguir do Aeroporto de Goiânia em direção à Praça Cívica, onde a chegada está prevista para acontecer às 11h.

Segundo os motoristas, a manifestação é contra o projeto de lei que regulamenta o transporte individual por meio de aplicativos. O texto da PLC 28/2017 já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, em abril, e determina que esse tipo de serviço deverá seguir uma série de exigências como vistorias periódicas nos veículos, idade mínima para os condutores e licença específica para o veículo rodar.

Os aplicativos devem ser desligados nesta manhã. Os senadores aprovaram a urgência para o projeto poder ser analisado com prioridade nesta terça-feira (30).