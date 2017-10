Estrela de Stranger Things é deportada dos EUA por causa de cocaína

O ator Charlie Heaton, da série Stranger Things, teve sua entrada negada nos Estados Unidos depois que vestígios de cocaína foram encontrados em sua bagagem.

O ator britânico – que interpreta Jonathan Byers no programa da Netflix – estava tentando comparecer à festa de estreia da segunda temporada em Los Angeles. De acordo com o The Sun, cachorros policiais do aeroporto da cidade pegaram o ator de 23 anos com rastros de uma “quantidade muito pequena” de um pó branco.

O teste da substância deu positivo para cocaína e o ator admitiu ter consumido a droga, sendo deportado de volta para a Inglaterra. Ainda não se sabe se ele poderá retornar a terras americanas.

Um porta-voz do ator disse: “Não tenho comentários a fazer”. A Netflix ainda não se pronunciou sobre a situação e nem comentou se Heaton poderia retornar para mais temporadas de Stranger Things.