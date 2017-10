Estado Islâmico ameaça matar príncipe George

Extremistas do Estado Islâmico ameaçaram matar o príncipe George em mensagens enviadas no Telegram, aplicativo que, por ser criptografado, dificulta a descoberta sobre a origem das mensagens. Fontes afirmam que membros do grupo terrorista compartilharam fotos de George ao lado de sua escola, a Thomas’s Day School em Battersea, no sul de Londres.

A publicação no aplicativo de mensagens também adverte: “Mesmo a família real não será poupada”. Os espiões britânicos estão agora monitorando o Telegram 24 horas por dia para evitar potenciais ataques dos extremistas no Reino Unido.

As pessoas que vivem e trabalham perto da escola de George já levantaram preocupações sobre a segurança do local depois que uma mulher se filmou caminhando pelos corredores sem ser impedida.