Cine Cultura promove embarque na Mostra Halloween com 12 filmes do suspense ao horror

O embarque no trem fantasma vai começar com direito a pipoca e escurinho do cinema. E tem de tudo no trajeto: de adolescente com poderes especiais que destrói o baile do colégio, passando por crianças aterrorizadas por espíritos malignos, até chegar em estranhos rituais pagãos em uma ilha remota. O Cine Cultura dá início hoje à maratona de filmes de terror na Mostra Halloween, que fica em cartaz até quarta-feira, com produções de diferentes recortes do gênero do suspense e terror.

Longas-metragens como o clássico de 1976 Carrie, a Estranha, de Brian de Palma, dividem a tela com filmes ainda mais antigos, como o preto e branco Os Inocentes (1961), de Jack Clayton. A proposta é apresentar obras que podem até ter sido exibidas outras vezes na TV ou nas plataformas digitais, mas levá-las para maratonas nas telas do cinema. Já no imaginário coletivo, produções de peso e que serviram de referência para outros filmes poderão ser revistas num só gole.

Com curadoria realizada pelo diretor do Cine Cultura, o crítico e realizador audiovisual Fabrício Cordeiro, as produções passeiam por diferentes décadas, como Sangue de Pantera, de 1942, ou Fome Animal, de Peter Jackson, que completou 25 anos de lançamento em 2017. “São filmes de gênero que eu gosto muito e que serão exibidos em horários comerciais, mais acessíveis, para que o público tenha a oportunidade de conhecer ou rever. Vai desde clássicos mais antigos, até outros recentes, baseados no terror psicológico, sexual, fantasmagórico e cômico”, aponta Fabrício.

Nos três dias de mostra, o destaque fica por conta dos longas que encerram cada mostra, como Inverno de Sangue em Veneza (1973), de Nicolas Roeg. A assustadora produção foca na psicologia do luto, representando os efeitos que a morte de um ente querido causa em sua família. Com roupagem gótica baseada em histórias de fantasma, o diretor Roeg tratou de explorar o impressionismo às técnicas cinematográficas. O resultado assusta e impressiona.

Mistério

O filme que fecha as exibições de amanhã não foi revelado pela produção do Cine Cultura, que vai manter o mistério até a hora da sessão, prevista para acontecer às 21 horas. A exibição especial será fechada para maiores de 18 anos. “Estamos guardando a sete chaves, mas podemos adiantar que é um filme dos anos 90 e que, de certa forma, não é tão conhecido como as outras obras que integram as sessões. É uma pérola do cinema de gênero”, sugere Fabrício.

Já no último dia da Mostra Halloween, na quarta-feira, o thriller O Massacre da Serra Elétrica encerra as exibições com muito sangue, tortura e perseguições. Dirigido por Tobe Hooper e lançado em 1974, o filme apresenta um show de horrores ao contar a história de jovens que viagem pelo Texas até que se deparam com uma família aterrorizante. A produção serviu de referência para outras versões posteriores, como as de 1990, 2006 e 2013. Em dezembro, ainda estreia o filme Leatherface, de Alexandre Bustillo, que reconta sobre a infância do homem por trás da serra elétrica.

Sangue de Pantera

No claustrofóbico e preto e branco Sangue de Pantera (1942), o diretor Jacques Tourneur cria uma atmosfera fantasmagórica envolta ao instinto, morte e sexo. Em comemoração aos 45 anos de seu lançamento, o filme também integra a programação da Mostra Halloween, e conta a história da sérvia Irena Dubrovna (Simone Simon), que se muda para Nova York e acredita que descende de uma raça de mulheres-pantera que, quando emocionalmente excitadas, se transformam em criaturas assassinas.

Programação

Segunda-feira (30)

15h: Carrie, a Estranha (1976, direção Brian De Palma)

17h: Os Inocentes (1961, direção Jack Clayton)

19h: O Homem de Palha (1973, direção Robin Hardy)

20h45: Inverno de Sangue em Veneza (1973, direção Nicolas Roeg)

Terça-feira (31)

15h: Os Filhos do Medo (1979, direção David Cronenberg)

17h: Pague para Entrar, Reze para Sair (1981, direção Tobe Hooper)

18h50: Halloween, a Noite do Terror (1978, direção John Carpenter)

21h: Sessão surpresa (o nome do filme será revelado apenas na hora da sessão).

Quarta-feira (1)

15h: O Príncipe das Sombras (1987, direção John Carpenter)

17h: Sangue de Pantera (1942, direção Jacques Tourneur)

18h30: Fome Animal (1992, direção Peter Jackson)

20h30: O Massacre da Serra Elétrica (1974, direção Tobe Hooper)