Casal é preso com cocaína em operação de combate ao tráfico internacional de drogas em Rio Verde

Um casal foi preso em Rio Verde, na região sudoeste do Estado, na madrugada deste domingo (29), com cocaína e mais de R$ 40 mil em espécie.

Durante uma abordagem ao ônibus interestadual na última madrugada, uma equipe do Comando de Operações de Divisa (COD) Estrada constatou dois quilos de cocaína na bagagem de uma mulher, de origem paraguaia, e passou a monitora-la. Os investigadores acompanharam o veículo até a entrada da cidade de Rio Verde, onde dois agentes a paisana embarcaram no ônibus e seguiram viagem com os demais passageiros.

Após o desembarque na rodoviária da cidade, a suspeita entrou em um carro onde um homem a aguardava para receber o entorpecente. A dupla foi abordada por policiais e o receptador apresentou documentos falsos.

Na residência do indivíduo foram encontradas anotações de valores que ultrapassavam R$ 100 mil, um cofre com mais de R$ 40 mil reais em espécie, além de cheques e joias. De acordo com o COD, a origem do dinheiro era a distribuição de craque e cocaína em Rio Verde e região.

Em uma tentativa de suborno, o suspeito chegou a oferecer toda quantia para que os agentes o liberassem do flagrante. A dupla e todo o material foi aprendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de de Jataí.