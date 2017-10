Atlético empata com Vitória e fica mais longe de sair da zona do rebaixamento

Em Salvador, o Atlético enfrentou o Vitória em um duelo dos desesperados, já que as duas equipes brigam contra o rebaixamento. No final da partida, nenhuma das duas torcidas pôde comemorar. O jogo terminou empatado por 1 a 1. Luiz Fernando marcou para o Dragão e José Welison fez para os baianos.

Com o resultado, o Dragão permanece na lanterna, agora com 27 pontos e ainda sonha em sair da zona de rebaixamento. Para continuar a batalha em permanecer na Série A, o Atlético agora tem o São Paulo pela frente, no próximo sábado, às 19 horas, no Estádio Serra Dourada.

Já o Vitória, permanece com 33 pontos e agora tem pela frente o Vasco, no Maracanã.

O jogo

O duelo entre Vitória e Atlético começou com os donos da casa com mais posse de bola, porém sem muita efetividade. O Atlético conseguiu aproveitar a primeira chance que teve no jogo. Aos 10 minutos, Walter recebeu em posição irregular e tocou para Luiz Fernando, que bateu no canto direito do goleiro Caique para abrir o marcador. 1 a 0, relembrando o bom desempenho fora de casa no 2º turno.

Atrás no marcador, o Vitória partiu para cima e assustou o Atlético em duas bolas de longa distância. Aos 26 minutos, Uillian Correa mandou uma pancada no ângulo, mas Marcos fez uma grande defesa. Aos 31 minutos foi a vez de Ramon, que arriscou da intermediária, para outra grande defesa do arqueiro atleticano.

Pressionado no campo defensivo, o Atlético conseguiu criar novamente só aos 36 minutos, quando Luiz Fernando recebeu pela direita e bateu forte. Por pouco, não surpreendeu o goleiro Caique, que foi obrigado a fazer uma grande defesa. Um minuto depois, Andrigo chegou pela direita e cruzou para Walter, que, livre de marcação, furou na hora de marcar o segundo gol atleticano.

A segunda etapa começou com o time baiano partindo para cima do Dragão, mas só conseguindo levar perigo em bolas paradas. Aos 19 minutos, a primeira oportunidade do Vitória surgiu com Uillian Correia, que arriscou de longe e a bola passou tirando tinta da trave de Marcos. Aos 21 minutos, não deu para o goleiro rubro-negro. José Welison arriscou de fora da área a e bola foi no canto esquerdo para empatar. 1 a 1.

O Atlético tentou responder na mesma moeda. Aos 24 minutos, Paulinho bateu de longe e a bola acertou o travessão. Aos 27 minutos, o Vitória teve a chance de virar. Kieza foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança Tréllez, que bateu no canto direito, Marcos fez a defesa.

O pênalti errado afetou o Vitória, mas não animou o Atlético. Quem voltou a aparecer foi Marcos. A última boa chance do jogo foi dos donos da casa, aos 40 minutos. Wallace bateu de fora da área e novamente o arqueiro goiano foi buscar a bola no ângulo, decretando o empate.

Ficha técnica: Vitória x Atlético

Local: Estádio Barradão, Salvador

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manins (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Gols: Luiz Fernando aos 10’ do 1º tempo e José Welison aos 21’ do 2º tempo.

Vitória: Caique; Caíque Sá (Patric), Wallace, Fred (José Welison), Juninho; Ramon, Yago, Ullian Correira; David, Neilton (Kieza), Tréllez. Técnico: Vágner Mancini.

Atlético: Marcos, Marcão Silva; Gilvan, William Alves, Bruno Pacheco (Breno Lopes); André Castro, Paulinho, Jorginho (Igor), Luiz Fernando, Andrigo; Walter (Diego Rosa). Técnico: João Paulo Sanches.