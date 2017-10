Stock Car disponibiliza ingressos para etapa de Goiânia

A Stock Car disponibilizou nesta quinta-feira (26) informações sobre a venda do primeiro lote de ingressos para a décima primeira etapa da temporada, que vai acontecer em Goiânia no dia 19 de novembro. Após receber a abertura da temporada 2017 da Stock Car, o Autódromo Internacional de Goiânia volta a ser sede da penúltima corrida do ano. O público pode adquirir as entradas pelo site www.ticketsforfun.com.br ou em pontos de venda físicos

Os valores da arquibancada variam de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) se comprados com antecedência. Já no final de semana do evento os preços sobrem para R$50 (inteira) e R$ 25 (meia). Há a opção de entrada de arquibancada com visitação aos boxes, em horário determinado pela organização do evento, por R$ 120. Esta categoria de ingresso pode ser adquirida até a sexta-feira que antecede a etapa. A partir de sábado, o valor passa para R$ 140.

A entrada Paddock, espaço premium do autódromo decorado, com serviço de buffet e TVs, custará antecipadamente R$ 360, e R$ 380 no final de semana da etapa. A credencial para essa modalidade permite a visitação aos boxes no domingo, em horário pré-determinado pela organização. Já no Grid Experience o fã da categoria poderá assistir a todo evento em um dos camarotes do autódromo. A nova modalidade de ingresso tem o valor fixado em R$ 780.

O evento é proibido para menores de 5 anos. Crianças de 5 a 14 anos devem estar acompanhadas dos pais ou representantes legais e devem portar documento original com foto. Não há modalidade “meia entrada” para os ingressos de Visitação e Paddock. Nesta categoria, crianças a partir dos 5 anos devem pagar valor integral. A entrada no autódromo somente é permitida no final de semana da etapa (sábado e domingo).

Pontos físicos de venda de ingressos:

FNAC Goiânia – Shopping Flamboyant

Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás

Segunda a sábado das 11:00 as 21:00

Domingos e feriados das 13:00 as 18:00