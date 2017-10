Prefeito de Aparecida pode decretar situação emergência por falta de água na cidade

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia emitiu, nesta quinta-feira (26), uma nota informando que poderá decretar situação de emergência pela falta de água na cidade. De acordo com o prefeito, Gustavo Mendanha (PMDB), além do incômodo nas residências e no comércio em geral, a prefeitura estaria enfrentando sérias dificuldades em prestar serviços de qualidade à população devido ao problema.

No comunicado, foi informado que a opção de decretar situação emergência foi analisada em uma reunião do prefeito com o secretariado nesta quarta-feira (25). Na ocasião, Mendanha determinou em caráter de urgência para que os secretários façam levantamento sobre as dificuldades de cada Pasta.

Medidas

O prefeito de Aparecida também foi à sede da Saneago, em Goiânia, nesta semana para cobrar medidas imediatas para sanar o problema na cidade. O diretor de Produção da Saneago, Marco Túlio de Moura Faria, firmou o compromisso de a estatal informar com antecedência onde e quando faltará água, além de orientar a população sobre o uso racional para evitar desperdício.

A Saneago disponibilizou cinco caminhões pipas e a prefeitura colocou mais oito veículos para fazer a captação nos poços da estatal em Aparecida e distribuição de água potável nos órgãos públicos, como escolas, CMEIs e unidades de saúde para garantir o atendimento à população.

Quanto ao Ribeirão Lajes, com nascente em Aparecida e que abastece parte da cidade, o prefeito determinou à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) rigorosa fiscalização para impedir a captação irregular de água e a preservação daquele manancial.

O prefeito também cobrou urgência da Saneago na construção do chamado “Linhão” do Sistema Produtor Mauro Borges, que foi inaugurado recentemente.