Direção do Goiás aguarda proposta de pentacampeão dentro de dez dias

No início da semana, o ex-volante Gilberto Silva, pentacampeão mundial pela seleção brasileira (2002, no Japão e Coreia do Sul), negociou com a direção do Goiás a possibilidade de ser uma espécie de embaixador do clube no exterior. As negociações começaram quando o ex-jogador esteve visitando o Goiás. “Ele (Gilberto Silva) presta serviço no ramo de consultoria esportiva. Quero promover a exposição do Goiás lá fora, da nossa equipe profissional ou das categorias de base. Precisamos levar a marca do Goiás no exterior”, disse o presidente do Goiás, Marcelo Almeida.

Segundo o dirigente esmeraldino, Gilberto Silva gostou da estrutura do clube e ficou de apresentar, em breve, uma proposta de trabalho à diretoria do Goiás. Isso deve ser feito nos próximos dias, na previsão de Marcelo Almeida, quando o ex-jogador voltará a Goiânia.

“Ele (Gilberto Silva) ficou de colocar uma proposta no papel. Como é muito conhecido lá fora, pode haver acordo”, acrescentou o dirigente alviverde. Uma das preocupações dele é fazer, por exemplo, com que as equipes de base disputem torneios internacionais no exterior. Há dez anos, em 2007, o Goiás foi vice-campeão da Yokohama Cup, na Alemanha, apresentando nomes, como o zagueiro Rafael Toloi e o meia Felipe Menezes, na competição.

A ligação entre o clube e Gilberto Silva podem se estreitar porque o ex-jogador já conhece Marcelo Almeida e, ainda no início da carreira, trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos no América (MG). “Quando nosso time se livrar de vez do risco de rebaixamento, vamos começar a tratar de 2018, começar a colocar em prática o que penso. O Gilberto Silva é um apêndice desse projeto”, explicou Marcelo Almeida.