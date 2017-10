Corpo é encontrado em matagal no bairro Colinas de Homero, em Aparecida de Goiânia

Um corpo foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (26), em uma chácara na Rua das Pedras, no bairro Colinas de Homero, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o delegado Anderson Pimentel, titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), a vítima é do sexo masculino, mas ainda não foi identificada por estar em estado de decomposição avançada.

O corpo foi encontrado em um matagal. O GIH trabalha agora para saber as causas da morte.