Confira a programação cultural de Goiânia neste fim de semana

Um dos nomes mais importantes da poesia brasileira, o escritor Ricardo de Carvalho Duarte (foto), conhecido como Chacal, é novo profissional convidado da União Brasileira dos Escritores Seção Goiás (UBE-GO) para ministrar oficina de escrita criativa. “Literatura marginal transformou-se em literatura oficial?” será o tema trabalhado pelo poeta. A nova atividade do projeto está marcada para este sábado, em Goiânia. O evento é destinado a escritores ou pessoas que têm interesse em escrita. Chacal já publicou 15 livros, entre os quais se destacam Letra Elétrika, A Vida é Curta pra ser Pequena e Tudo e Mais um Pouco. O autor também tem parcerias musicais com nomes como Blitz, Lulu Santos, Cazuza, 14 Bis, Fernanda Abreu, Arnaldo Brandão, Jards Macalé e Moraes Moreira.

Na década de 1970, Chacal participou do grupo Vida de Artista, que contava com poetas como Francisco Alvim e Cacaso. Também criou, ao lado de Charles Peixoto, Bernardo Vilhena e Ronaldo Bastos, o Nuvem Cigana, considerado o maior representante da poesia marginal no Brasil.

Em 2007, pelo livro Belvedere, que reuniu uma parte de sua produção poética, ganhou o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site www.ubeoficinas.com.br. A vagas são limitadas. O encontro ocorre das 9 às 12 horas e 14 às 17 horas, na sede da UBE-GO. Rua 21 nº 262, Centro, ao lado do Colégio Lyceu de Goiânia.

Show

Tony Calaça e grupo são atração no Choro do Grande Hotel

O músico Tony Calaça e seu grupo (foto) é uma das atrações na noite desta sexta-feira, a partir das 19h30, do projeto Grande Hotel Vive o Choro – Chorinho, a partir das 19h30. Nascido em Goiânia, em 1983, Calaça os estudos musicais aos 13 anos, quando começou a estudar violão e piano como autodidata. Aos 15 já lecionava como professor de guitarra e violão e aos 17 teve sua primeira banda. Em 2005, deu inicio à carreira solo interpretando músicas instrumentais no violão. Além de professor e instrumentista, Tony compõe trilhas sonoras para teatro e também é membro da banda de rock goianiense Cascavelvet. Entrada franca. Grande Hotel, Avenida Goiás, esquina com Rua 3, Centro.asdasdas

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

SEXTA-FEIRA

SHOW

Encontro Violado e Domá Conceição –

Projeto Moda é Viola. No Teatro Sesc Centro, a partir das 20 horas. Ingressos: R$ 10 (meia). Rua 19, nº 400, Centro. Informações: 3933-1700.

Tony Calaça, Valter Mustafé, Trio Balanço –

Projeto Grande Hotel Revive – Chorinho. Na calçada do Grande Hotel, a partir das 19 horas. Entrada franca. Av. Goiás. com Rua 3, Centro.

CONCERTO

Gala do Balé de Repertório do Basileu França –

Com corpo de baile e música ao vivo tocada pela Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. No Teatro Escola Basileu França, às 20 horas. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: 3201-4050.HAPPY HOUR

Edu Moraes –

No Lowbrow Lab Arte e Boteco, a partir das 18h30. Ingressos: R$ 10. Rua 115, Qd F43A Lt 214, nº 1684, Setor Sul.

NOITE

Dan Lellis e Lucas Led –

Na Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 70 (sujeito a alteração). Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Zé Ricardo e Thiago –

Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

DJs Chaul, Lipy e Cláudio –

Na boate Roxy, a partir das 23 horas. Ingressos: R$ 30. Rua 87, nº 536, Setor Sul. Informações: 98138-0008.

Kath P, Guedes e Caio A –

No The Pub, a partir das 23 horas. Rua 52, nº 219, Jardim Goiás. Informações: 3281-4308.

Pedro Hernandez, Guilherme Alb e Daniel de Mello –

No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 30. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

DJs Metatron Live, Nitrous, S.O.S e Caio Lousa –

No El Club, a partir das 23 horas. Ingressos: R$ 40. Rua 115, nº 1038, Setor Sul.

Cantor Chocolate –

No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 60. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Rage Against e Audioslave –

No Taberna Music Pub, a partir das 20 horas. Ingressos: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

The Juns, Royal INC, Jorge Pyerre, Pacheco, Kash e Disproxy –

Baile de Máscaras. No Espaço Unique Eventos, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 120. Av. Feira de Santana, nº 650, Parque Amazônia. Informações: 98207-0861.

Frieza e Mugo –

No Complexo Estúdio, a partir das 23 horas. Ingressos: R$ 15. Rua 7, nº 489, Sala 1, Centro. Informações: 9825-6558.

DJs The Juns, Royal INC,

Jorge Pyerre, Pacheco, Kash e Disproxy – Festa Red Carpet. No Espaço Unique Eventos, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 120. Valor de segundo lote, sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Feira de Santana, nº 650, Parque Amazônia. Informações: 98207-0861.

Darwinson –

Na Calaçada do Barra, a partir das 20 horas. Rua 143, nº 77, Setor Marista.

DJs Pedro Paulo e Zago –

No 21 Hookah Lounge, a partir das 20 horas. Rua 1.136, nº 56, Setor Marista. Informações: 99625-7603.

SÁBADO

TEATRO

O Grande Circo das Almas –

Com Grupo Arte Nascente. No Teatro Sesi, sessões às 18 horas e às 20h30. Ingresos: R$ 80 (inteira). Av. João Leite, nº 1013, Setor Santa Genoveva.

Achados e Perdidos –

No Teatro Goiânia Ouro, às 20 horas. Rua3, esq/c rua 9, nº 1019, Centro. Informações: 3524-2540.

Mostra dos Grupos de Dança –

Dentro da programação da 1ª Edição do Centro Em Movimento – Encontro de Danças Urbanas. Na Teatro Goiânia, às 20h30. Entrada franca. Av. Anhanguera, esq. Rua 23, Centro.

O Pulo do Gato –

No Teatro Goiânia, às 20 horas. Ingresso: R$ 40 (inteira). Av. Tocantins, c/ Rua 23, Centro. Informações: 98406-4594 e 98564-9187.

SHOW

Zé Ramalho –

No Centro de Convenções da Puc, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 100 a 180 (meia). Avenida Engler, nº 507, Jardim Mariliza. Informações: (61) 4101-1230.

CONCERTO

Gala do Balé de Repertório do Basileu França –

Com corpo de baile e música ao vivo tocada pela Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. No Teatro Escola Basileu França, às 20 horas. Av. Universtária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: 3201-4050.

OFICINA

Oficina de Escrita Criativa com Chacal –

Na UBE-Go, a partir das 9 horas. Vagas limitadas. Rua 21, nº 262, Centro. Inscrições: www.ubeoficinas.com.br.

DEBATE

Projeto Chá Sofia –

Com o tema A Sexualidade e o Capitalismo. Na Oficina cultural Geppetto, às 19h30. Rua 1.013, Qd. 39, Lt. 11, Setor Pedro Ludovico.

FESTIVAL

Steak Goiânia –

Festival de churrasco artesanal. No estacionamento do Goiânia Shopping, das 13 às 22 horas. Av. T-10, nº 1.300, Setor Bueno.

HAPPY HOUR

Laércio Correntina –

No Lowbrow Lab Arte e Boteco, a partir das 18h30. Ingressos: R$ 10. Rua 115, Qd F43A Lt 214, nº 1684, Setor Sul.

NOITE

Koyote Luxuria, Caik e Marcia Cardoso –

Na Santafé Hall, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 70 (sujeito a alteração). Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

Dyogo e Deluca, Victor e Neto e André Melo –

Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower N° 960. Setor Marista. Informações: 3954-6633.

DJ Carlos Brasil –

No The Pub, a partir das 23 horas. Rua 52, nº 219 – Jardim Goiás Informações: 3281-4308.

Manimal, com Junior Lima e Julio Torres –

Na Sedna Lounge, a partir das 23 horas. Ingressos: R$ 60. R.146, nº 500. Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Johnny Brown, Clube Retrô e DJ David Barbosa –

No Taberna Music Pub, a partir das 20 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Beelina Marhuá, Tanisha Laquanda e Tatá Calaça –

No El Club, a partir das 23 horas. Ingressos: R$ 40. Rua 115, nº 1038, Setor Sul.

DJs Who!? e Zago –

No 21 Hookah Lounge, a partir das 20 horas. Rua 1.136, nº 56, Setor Marista. Informações: 99625-7603.

DOMINGO

TEATRO

O Dia da Caça –

Teatro de bonecos com Theatro Arte e Fogo. No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingresso: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados), R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.

Palhaço Beterraba em Concerto –

Apresentação ao ar livre, com o Palhaço Beterraba. Na Parque Goiânia 2, a partir das 15 horas. Entrada franca. Setor Goiânia 2, Região Norte da capital.

SHOW

Tiago Iorc –

No Teatro Rio Vermelho, a partir das 20 horas. Ingressos: R$ 50 a 60 (meia-entrada). Av. Paranaíba.

Banda 3030 –

No Estacionamento do Serra Dourada, a partir das 16 horas. Ingressos: R$ 30 a 60.. Av. Fued José Sebba, nº 1170, Jardim Goiás. Informações: 98174-0317.

Rapper Renedy –

Show de lançamento do seu segundo disco, Vivendo, Aprendendo e Evoluindo. No palco de Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 16 horas. Ingresso: R$ 5. Rua 3, c/ Rua 9, Centro.

CONCERTO

Gala do Balé de Repertório do Basileu França –

Com corpo de baile e música ao vivo tocada pela Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. No Teatro Escola Basileu França, às 19 horas. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: 3201-4050.

FESTIVAL

Steak Goiânia –

Festival de churrasco artesanal. No estacionamento do Goiânia Shopping, das 13 às 22 horas. Av. T-10, nº 1.300, Setor Bueno.

NOITE

DJ Renato Borges e Chama Q Noix –

Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Regis & Túlio e convidados –

No 21 Hookah Lounge, a partir das 20 horas. Rua 1.136, nº 56, Setor Marista. Informações: 99625-7603.