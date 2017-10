Chapada dos Veadeiros: fogo já queimou 65 mil hectares de parque

A sequência de incêndios que há duas semanas castiga a Chapada dos Veadeiros, na Região Nordeste de Goiás, já consumou 65 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV). A área afetada corresponde a 27% do total da reserva, que desde junho deste ano conta com 240 mil hectares, mas o território queimado é quase o mesmo do antigo tamanho da unidade de conservação.

Os dados são do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão do Ministério do Meio Ambiente (MMA) responsável pela gestão das unidades de conservação federais. A queimada é a maior já registrada no PNCV. O fogo castiga duramente a região da Chapada dos Veadeiros desde o dia 10 de outubro, mas se tornou mais intenso no dia 17, afetando tanto áreas de proteção ambiental quanto propriedades particulares.

Apesar dos esforços de órgãos federais, estaduais e de voluntários, a queimada continua. Atualmente, há duas frentes de combate: uma no Vale da Lua, fora do parque e considerada praticamente controlada, e outra dentro do PNCV, que vai da região dos Saltos do Rio, passando pela Serra de Santana até a Serra dos Ministros, no município de cavalcante e considerada a mais intensa.

No Vale da lua, dois chalés da pousada Aldeia da Lua foram danificados. Uma casa de veraneio às margens do Rio São Miguel ficou completamente destruída. De acordo com informações dos vizinhos, o proprietário do imóvel mora em Brasília e não havia ninguém no local no momento do incêndio.

A operação de combate ao incêndio na Chapada é a maior já realizada no Brasil, de acordo com o ICMBio. Foram utilizados 5 aviões-tanque, 4 helicópeteros da Polícia Rodoviária Federal, além do avião C-130 (hércules) da Força Aérea Brasileira (FAB). Mais de 400 pessoas, entre bombeiros, brigadistas, funcionários de órgãos federais e voluntários, atuam na operação.

Devido à suspeita de incêndio criminoso, o Ministério do Meio Ambiente acionou a Polícia Federal para uma investigação. A Polícia Civil de Goiás também instaurou inquérito para apurar as causas do fogo.