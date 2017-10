Satélite da Nasa captura imagem da destruição na Chapada dos Veadeiros

A Agência Espacial Americana (Nasa) divulgou imagens assustadoras da destruição no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV). O último dado divulgado pelo Instituto Chico Mendes Para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio) diz que mais de 62 mil hectares, o equivalente a 26% do parque, foram queimados.

Segundo informações da Nasa, os satélites começaram a detectar incêndios no parque no último dia 17 de outubro. A imagem de cor natural foi capturada no dia 6 de outubro. A segunda imagem mostra a mesma área em 22 de outubro, após ser destruída pelo fogo.

Na publicação, a Nasa diz que as áreas queimadas parecem mais escuras do que a paisagem do Cerrado ao redor. Esboços vermelhos indicam pontos quentes onde o satélite detectou temperaturas superiores na superfície – um sinal de incêndios que não foram apagados.