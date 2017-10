Pearl Jam, atração do Lollapalooza 2018, vai fazer show também no Maracanã

Depois de ser anunciado como uma das principais atrações do festival Lollapalooza de 2018, o grupo Pearl Jam ganhou, também, um show solo fora do festival, no Rio de Janeiro.

Com show de abertura de Royal Blood, a banda liderada por Eddie Vedder vai se apresentar no estádio do Maracanã, em 21 de março de 2018. No Lolla, em São Paulo, o grupo encerra a noite de sábado, 24 de março.

A venda dos ingressos para o show do Rio começa já em novembro. Nos dias 6 e 7, o fã-clube oficial contará com pré-venda exclusiva.

Nos dias 8 e 9, é a vez da pré-venda para usuários do cartão Elo. No dia 10 de novembro, será aberta a venda para o público geral, a partir das 8 horas pela internet e às 12 horas na bilheteria oficial e pontos de venda no Brasil.

O Pearl Jam retorna ao Rio de Janeiro depois de uma apresentação para mais de 60 mil pessoas no próprio Maracanã em 2015. O mais recente álbum de estúdio foi o Lightning Bolt, lançado em outubro de 2013. Desde então, o Pearl Jam lançou, em 2016, o documentário Let’s Play Two e o álbum de trilha sonora.

Ingressos para o show no Maracanã e para o Lollapalooza podem ser adquiridos pela internet por meio do site ticketsforfun.com.br.