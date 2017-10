Goiânia recebe festa inspirada nos bailes de máscaras de Veneza

Inspirada nos bailes de máscaras de Veneza, a festa “Red Carpet” – O Baile de Máscaras da “Euro Produções”, acontece a partir das 22h desta sexta-feira (27), no Espaço Unique Eventos, no Parque Amazônia, em Goiânia.

No line-up do evento estarão os Dj´s The Juns, Royal INC, Jorge Pyerre, Pacheco, Kash e Disproxy que comandarão a pista. A temática e ambientação da festa pedirão rostos cobertos, com muito luxo e mistérios até o amanhecer.

A celebração ainda terá a venda de bebidas premium nos bares e os ingressos unissex no valor de R$ 120 (2º lote) estão disponíveis no Inbrateve (T-63), República da Saúde, e online pelo site www.sympla.com.br, ou pelos aplicativos @sympla e @baladapp.

Serviço:

Endereço: Av. Feira de Santana, nº650 – Parque Amazônia

Estacionamento terceirizado: Valor: R$ 35