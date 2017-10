Filme sobre a infância e adolescência de Pelé narra a ascensão do jogador na Copa do Mundo de 1958

A história pode até ser de um brasileiro, mas a realização é americana. A trajetória de Pelé com todos os seus sabores e aventuras pode agora ser acompanhada no filme Pelé – O Nascimento de uma Lenda, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas. O longa-metragem, que já foi exibido nos Estados Unidos, tem direção dos irmãos Jeffrey e Michael Zimbalist e foi filmado todo em inglês. O elenco traz nomes como Seu Jorge, Mariana Nunes, Milton Gonçalves e Felipe Simas, além do nova-iorquino Vincent D’Onofrio e do mexicano Diego Boneta.

Quem dá vida a Pelé são os estreantes Leonardo Lima, que faz o jogador ainda na infância, e Kevin de Paula, na fase da adolescência. O filme nasceu em 2001, quando o curta-metragem Uma História do Futebol, de Paulo Machline, foi indicado ao Oscar. Perdeu, mas acabou colocando as luzes do holofote sobre a história do jogador “rei da boa”. Três anos depois, ainda foi lançado o documentário Pelé Eterno, do cineasta Aníbal Massaini Neto, sucesso de bilheteria no Brasil e com prêmios em festivais por toda a Europa.

Para Pelé – O Nascimento de uma Lenda, a integralidade entre os outros dois últimos filmes se faz presente enquanto narrativa. A ficção cria uma mistura entre a biografia do rei do futebol com a história de uma nação que vibra pelo futebol. O recorte vai desde a infância de Edson Arantes do Nascimento, quando praticava o esporte com mangas em Bauru, interior de São Paulo, até a sua grande conquista na Copa do Mundo de 1958, aos 17 anos, quando marcou o gol decisivo.

Toda a direção de arte da produção é ambientada em tempos da época do ouro do rádio, início das transmissões de TV no País, além de uma roupagem do passado, quando ainda não haviam celulares e computadores. De origem pobre e com uma juventude repleta de dificuldades, como preconceito e falta de oportunidades, Pelé usou seu único e pouco ortodoxo modo de jogar para superar as desvantagens e inspirar gerações.

Documentarista do canal ESPN, em 2005 o cineasta Michael Zimbalist já havia lançado o documentário sociológico Favela Rising, que narra a vida de Anderson Sá, fundador do movimento AfroReggae. O jovem carioca viveu toda sua vida na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Assim como Pelé, convivendo de perto com a miséria e a violência, decide mudar completamente de vida. A relação dos diretores com a paisagem brasileira é íntima, ao colocar um Rio de Janeiro poético dos anos 50 para uma história que poderia estar acontecendo em tempos atuais.

Personalidades do futebol

O filme é falado majoritariamente em inglês, o que causa certa estranheza no início. A produção também traz diversas personalidades importantes para a história do futebol brasileiro, a exemplo dos técnicos Waldemar de Brito, interpretado por Milton Gonçalves, e Vicente Feola (Vincent D’Onofrio), e o atacante Dondinho (Seu Jorge), pai de Pelé. O próprio rei do futebol faz uma aparição no longa, mesmo que rápida. Na estreia internacional, em São Paulo, na semana passada, Pelé não pôde comparecer ao evento porque ainda está se recuperando de uma cirurgia no quadril. O ex-jogador do Santos completou 77 anos dia 23.