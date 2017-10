Ex-vereador de Goiânia é preso em operação do MP por suspeita em fraude na área da habitação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Goiás, deflagrou a Operação Alicerce na madrugada desta quinta-feira (26), em Goiânia. A ação visa desarticular uma quadrilha que fraudava inscrições em programas de moradia popular, em convênio com a Agência Goiana de Habitação (Agehab).

São cumpridos oito mandados de prisão temporária, nove de busca e apreensão, e quatro de condução coercitiva e sequestros de bens devidamente deferidos pela Justiça no valor de até R$ 2 milhões, para ressarcimento do prejuízo causado pela associação. Dentre os presos, está o ex-vereador de Goiânia, Mauricio Beraldo.

As investigações do MP apontam que entre 2002 é 2016, houve movimentação de R$ 1,2 milhão nas contas da Sociedade Habitacional Comunitária, que é classificada sem fins lucrativos, bem como vários saques de até R$ 50 mil que foram destinados para o chefe da associação. São cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da empresa investigada, no Residencial Vale dos Sonhos.

Os presos e conduzidos, além de documentos, bens e provas encontrados, são levados para a sede o MP-GO, onde terão depoimentos colhidos e depois, ou liberados ou encaminhados para a prisão.