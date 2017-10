Em Goiás, PM apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 9 milhões

Uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 9 milhões, foi apreendida na noite de segunda-feira (23), na região Sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante bloqueios, as equipes do Comando de Operações de Divisas abordaram um VW Up e percebeu que os ocupantes eram batedores de cargas. Diante disso, a equipe patrulhou e localizou três carretas suspeitas.

Segundo a corporação, após a abordagem, foi constatado que se tratava de uma quadrilha especializada no contrabando de cigarros, oriundos do Paraguai. Três homens, que estavam dirigindo os caminhões, foram presos e a polícia ainda apreendeu três carretas roubadas carregadas de cigarros.

Os suspeitos, os veículos e as cargas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Jataí, onde foram autuados por contrabando, formação de quadrilha, falsificação de documento público e receptação.