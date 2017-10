Casa do Empreendedor oferece curso de capacitação em fomento para as empresas de Aparecida

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Casa do Empreendedor, abriu nesta quarta-feira, 25, vagas para o Curso de Crédito Produtivo. As aulas são voltadas para as empresas que que tem interesse em obter a linha de Credito Produtivo, junto à Goiás Fomento. As inscrições para o curso, que é gratuiro, podem ser feitas na Casa do Empreendedor, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.

Serão abordados durante as aulas temas que trarão auxílio para os empresários do município podendo assim melhorar o desenvolvimento de suas empresas. A Casa do Empreendedor pretende capacitar os alunos, através do curso, dando a oportunidade de conhecimento na área administrativa, que podem facilitar linha de crédito junto aos bancos de fomento.

A carga horária será de 12 horas divididos em três dias e a cada mês será aberta uma nova turma e no término os alunos receberão um certificado de conclusão. O local e data para início das aulas ainda está sendo definido. Os interessados devem procurar pessoalmente a Casa do Empreendedor, que está situada na Avenida Independência, quadra 02, lote 03, no setor Cidade Livre em Aparecida de Goiânia. O agendamento da inscrição pode ser feito pelo telefone (62) 3248- 7231.