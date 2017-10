Aparecida de Goiânia realizará Jantar Beneficente em prol da APAE

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia promove uma ação Beneficente em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em parceria com a instituição filantrópica. Nesta terceira ação será realizado um jantar voltado para o meio empresarial do município, que acontecerá no dia 29 de novembro, às 20 hs na sede da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG). O objetivo é arrecadar recursos para a construção da piscina e do muro da entidade.

“Foram feitos dois bazares pela Prefeitura, e este ano decidimos inovar com um jantar dançante voltado aos empresários da nossa cidade. Por isso conto com cada secretaria para a divulgação e a intermediação junto a esse ramo”, salientou a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha que apresentou o projeto ao prefeito Gustavo Mendanha, ao vice-prefeito Veter Martins e todo o secretariado municipal.

Serão disponibilizadas 60 mesas, cada uma com seis lugares no valor de R$ 2 mil. “Cada secretario irá se reunir com a primeira-dama e decidir a melhor forma de vender ou adquirir essas mesas. Essa é um instituição muito importante para nosso município. Gostaria da participação de todos”, enfatizou Gustavo. Quem comprar as mesas terá o direito ao jantar com bebidas e contará com os shows de duplas como Diego e Arnaldo, May e Karen, os cantores Kleo Dibah, Matheus Bastos, Israel Novaes e Dj Caik.

Instituição – A APAE de Aparecida de Goiânia é uma entidade de Defesa de Direitos, filantrópica e de utilidade pública, fundada em 1990, atende cerca de 140 usuários com deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências (deficiências múltiplas), nas áreas de assistência social, prevenção, saúde,fisioterapia e educação.