Vídeo que mostra soldado sendo humilhado por superior em Goiás repercute nacionalmente

Nesta semana, a gravação que mostra um soldado sendo humilhado por um superior em Jataí repercutiu nacionalmente. No vídeo, o militar aparece deitado no chão. O superior, então, pisa na sua cabeça e ainda joga terra em seu gosto.

As imagens fazem parte de um inquérito instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar indícios da prática de tortura dentro do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada, conhecido como “A Sentinela do Cerrado”, na cidade de Jataí, no Sudoeste goiano.

A representação recebida pelo MPF nesta semana relata que vários soldados que cumprem o serviço militar obrigatório estariam sendo alvo de atos de assédio moral, maus-tratos e perseguições por razões políticas e ideológicas na unidade do Exército do município.

Em nota enviada ao G1, a assessoria do Exército informou que já foi notificada da investigação e já determinou a abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a denúncia relatada. Militares ligados ao caso também foram presos por 72 horas. Já as vítimas foram transferidas para “evitar contato entre denunciados e denunciantes”.