Paciente de hospitais em Goiânia é preso suspeito de furtar aparelhos avaliados em R$ 40 mil

Um estudante de 19 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (20), suspeito de furtar aparelhos multipanorâmicos utilizados em hospitais e UTI’s de Goiânia, avaliados em cerca de R$ 40 mil. Aos policiais, ele disse que tem o vírus HIV e que por causa da doença era internado com frequência. A Polícia Civil informou que não há nenhum exame que comprove que ele seja infectado com o HIV.

“Ele se internava nos hospitais porque ele se diz portador de HIV. Durante a noite, ele acabava subtraindo alguns equipamentos. São aparelhos de alto custo, como de eletrocardiogramas, monitores multidisciplinares, que servem para monitorar os sinais vitais”, afirmou o agente de Polícia Civil Thales Jayme Matos.

Câmeras de segurança mostram quando ele entra em um hospital com a mochila vazia e sai com ela mais volumosa, onde a polícia acredita estar os aparelhos. De acordo com o policial, o suspeito já era monitorado pela Polícia Militar, que encontrou o rapaz em casa, na Vila Viana, onde foram apreendidos os aparelhos.

A Polícia Civil informou ainda que o jovem não tinha passagens pela polícia. Durante o depoimento na Central de Flagrantes, ele estava acompanhado de um advogado, mas ficou em silêncio.