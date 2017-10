Moto com placa de papelão de Goiânia é apreendida em Brasília

Uma moto foi apreendida nesta quarta-feira(18) em um estacionamento no Cruzeiro Velho, bairro de Brasília, pelos Militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). O detalhe curioso da apreensão é a placa, de papelão, com origem de Goiânia.

O dono, que não possui habilitação, informou que o veículo foi comprado em uma loja em Ceilândia. Segundo o rapaz, o estabelecimento adquiriu a motocicleta como sucata em um leilão.

A placa não tinha chassi, número do motor registrado e estava com um lacre feito de fita adesiva. O dono teve que empurrar a moto até a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado.