Jogador de futebol limpa chuteira em árbitro, toma cartão amarelo, mas faz golaço

O jogador de futebol cabo-verdiano Armindo Rodrigues, conhecido como Brito Rodrigues, de 29 anos, levou um cartão amarelo durante uma partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Grego por um motivo um tanto quanto inusitado.

No último domingo (15), durante o jogo de seu time, o Xanthi FC, contra o AEK Atenas, uma falta foi marcada na entrada da área de ataque pela esquerda e Brito foi para a bola. O árbitro grego Ioannis Papadopoulos foi até o local da infração e, com um spray, marcou o ponto onde a bola deveria ser colocada para a cobrança do tiro livre direto. No entanto, ele jogou a substância sem querer na chuteira de atleta cabo-verdiano que, após sorrir para o juiz, limpou seu material de trabalho no meião árbitro (confira no vídeo acima).

A atitude fez com que Papadopoulos, após pensar um pouco, aplicasse o cartão amarelo como punição ao jogador. Porém, na cobrança da falta, aos 40 minutos do primeiro tempo, Brito abriu o placar para o Xanthi com um belo gol (confira no vídeo abaixo). Na etapa final, o time da capital grega igualou o marcador e deu números finais ao jogo.