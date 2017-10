Estádio do Jardim Tirandentes, dará lugar a uma Praça Poliesportiva

O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, recebeu na manhã desta quinta-feira, 19, os vereadores Leandro da Pamonharia (PV) e Erivelton Contador (PSDC). Os vereadores apresentaram o pedido da população da região do setor Jardim Tiradentes que é a transformação do Estádio Noberto Teixeira, que está depredado, em uma Praça Poliesportiva para melhor aproveitamento da comunidade.

“Meu compromisso é trabalhar para que os espaços públicos sejam bem utilizados pela população. O objetivo com a construção da nova Praça Poliesportiva é promover lazer, esporte e cultura para as crianças, adolescentes e jovens. A previsão é dar início às obras nos próximos meses, e já entregar a primeira etapa no dia 21 de abril do próximo ano, dia do aniversário do setor”, destacou o prefeito Gustavo Mendanha.

De acordo com a secretária de Projetos e Captação de Recurso, Valéria Pettersen, a Prefeitura irá buscar recursos do Governo Federal e Estadual para construção da praça. “A obra será divida em três etapas, a primeira esta avaliada em R$ 250 mil, valor que será oriundo do tesouro municipal. Para a realização das outras duas etapas estaremos articulando recursos em Brasília e no Palácio das Esmeraldas para concluir a obra que está orçada em R$ 800 mil no total”, explicou a secretária.

Segundo o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfferson Aragão, cerca de 30 mil moradores dos bairros Jardim Tiradentes, Jardim Cascata, Vila Delfiori, Ibirapuera, Vila Romana, Campos Elízios, Boa Esperança, Nova Cidade e Buriti Sereno serão beneficiadas. A Praça contará com uma pista de caminhada, vestiários, campo de futebol com arquibancada, Academia para Terceira Idade (ATI) e playground para as crianças. “A praça já abriga uma escola municipal de futebol e após a inauguração da praça, mais atividades do segmento esportivo serão programados para o local”, disse.

Segundo os vereadores a área é grande e, atualmente, o estádio está sendo utilizado por usuários de drogas e assaltantes. “O prefeito Gustavo Mendanha foi bem solícito e se comprometeu em nos ajudar a transformar aquele local. Estamos aqui para representar a população e atendê-las da melhor forma possível. O poder legislativo apresenta projetos e defende os interesses da comunidade enquanto o poder executivo executa esses projetos. Mesmo que sejam poderes autônomos, tem o objetivo em comum que é trazer melhorias e maior qualidade de vida para população”, frisou o vereador Erivelton.