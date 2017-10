Caso Mutirama: Três pessoas são indiciadas por lesão corporal

O engenheiro mecânico José Alfredo Rosendo Coelho foi indiciado, nesta quinta-feira (19), por lesão corporal grave por dolo eventual – quando há intenção de cometer o crime. Já o supervisor geral do Parque Mutirama, Wanderley Alves Siqueira, e o presidente da Agência Municipal de Lazer e Turismo (Agetul), Alexandre Magalhães, foram indiciados por lesão corporal culposa.

O inquérito do acidente com o brinquedo Twister, do Parque Mutirama, em Goiânia, foi finalizado hoje, após quase três meses de investigação, e deve ser remetido ao judiciário amanhã (20), segundo as informações do delegado Izaías Pinheiro, responsável pelo caso.

“Chegamos à conclusão que o engenheiro tinha o conhecimento da fissura que o brinquedo tinha nesse eixo, que foi reformado em 2012. Inclusive, ele era também o responsável pela empresa que fez essa vistoria”, relata.

“O indiciamento por lesão corporal na modalidade culposa foi porque houve omissão, já que o parque funcionava sem nenhum engenheiro responsável e mesmo assim eles liberaram o funcionamento. No entanto, todos responderão por lesão corporal multiplicado pelo número de vítimas”, complementa.

E sobre a culpabilidade de gestores anteriores, o delegado diz que a responsabilidade do acidente, na verdade, recai sobre engenheiro Rosendo por se tratar de uma questão técnica. O profissional trabalhou em administrações passadas.

Acidente

O eixo do brinquedo giratório Twister quebrou e a parte superior dele acabou tombando no dia 26 de julho. Ao todo, 13 pessoas se feriram, sendo que duas vítimas não precisaram de atendimento. Dos demais socorridos, três estavam em estado grave.

O caso mais complexo foi o da costureira Iraci Francisca da Conceição, de 56 anos, que fraturou as duas pernas e ficou 68 dias internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ela só recebeu alta no começo deste mês após passar por quatro cirurgias reparadoras.

Resposta

Ao POPULAR, o presidente da (Agetul), Alexandre Magalhães, afirma que não pode comentar o caso por ainda não ter sido notificado. Mesmo assim, diz que recebe a notícia com tranquilidade. “Estou tranquilo em relação à conduta que tomamos de manutenção do parque”, relata. “O relatório da Polícia Técnico-Científica mostrou que o brinquedo tinha manutenção durante a nossa gestão. O delegado fez o papel dele e o judiciário irá tomar a decisão. Quando eu for intimado, apresentarei a minha defesa”, concluiu.

O engenheiro mecânico José Alfredo Rosendo Coelho e supervisor geral do Mutirama, Wanderley Alves Siqueira, não foram encontrados pela reportagem.