Aparecida recebe programa Governo Junto de Você com mais de 200 serviços gratuitos

Os moradores de Aparecida de Goiânia podem participar de mais uma edição do Governo Junto de Você com mais de 200 serviços gratuitos em parceria com 37 órgãos do Estado e a prefeitura de Aparecida de Goiânia, até o próximo domingo 22, das 8h às 17h, na Avenida Santana, esquina com a Rua Piratininga, Jardim Nova Olinda (Campo de futebol em frente ao CRAS)

Em parceria com o Estado, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia irá oferecer diversos serviços, entre eles estão: atendimento odontológico, emissão e regularização do cartão SUS, Bolsa Família (análise e atualização de cadastro), IPTU, ISSQN, ITBI, ITU e informações sobre CRAS, CREAS e BPC. “Trazer os principais serviços oferecidos pelo Estado e Prefeitura para perto da população é uma demonstração do respeito e cuidado que nosso governo e município tem com o cidadão. Temos aqui uma integração com o Governo Estadual tendo como meta a melhoria da vida das pessoas”, comentou o Prefeito Gustavo Mendanha que participou da abertura da ação ao lado da primeira-dama, Mayara Mendanha.

Esta é a quinta edição do Governo Junto de Você realizada em Aparecida de Goiânia. Na solenidade, o Governador ressaltou a importância do programa para a sociedade. “É uma iniciativa que existe para aproximar o governo da comunidade e garante o exercício pleno da cidadania”, declarou. Marconi também reafirmou o compromisso do Governo de Goiás em fazer a política voltada para o bem-estar dos cidadãos. “Não há espaço para o ódio. Nós trabalhamos para fazer o bem. Por isso as parcerias são fundamentais”, reiterou ao lado do vice-governador José Eliton, secretários do governo estadual, deputados e autoridades locais.

PROGRAMA- Essa é a 59° edição do programa. Desde sua criação em abril de 2013, o Programa Governo Junto de Você (GJV), criado pelo Governo de Goiás e coordenado pela Secretaria de Governo (Segov), já realizou exatamente três milhões 757 mil atendimentos. Em todas as edições do evento são oferecidos diversos serviços para a sociedade, mais de 200 ao todo, dentre eles: serviços do Vapt-Vupt, cursos, palestras, orientações sobre serviços do governo, apresentações artísticas, orientações sobre linhas de crédito, emissão de documentos, passaporte do idoso, corte de cabelo, atendimento oftalmológico, vacinação, verificação de pressão arterial e glicose, ações conciliatórias da Justiça, orientação jurídica, cadastramento para empregos e estágios, doações da OVG, entre outros. Cortes de cabelos, bazar solidário e a emissão de carteiras de identidade estão entre os serviços mais procurados em todas as edições do evento.