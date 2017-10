14 suspeitos por roubo de carros e falsificação de documentos são presos em Goiás

Ao todo, 14 suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo de carros, falsificação de documentos e adulteração de placas foram presos pela Polícia Civil (PC), nesta quinta-feira (19), em Goiás, após uma investigação que durou 10 meses. Outros 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Anápolis e Aparecida de Goiânia.

Com os presos foram encontrados materiais utilizados para cometer as fraudes, carros roubados e placas também. Segundo o delegado Fábio Meireles o grupo era organizado, com equipes determinadas entre adulteradores, que produziam as placas, falsários e receptadores de veículos.

O delegado relata que alguns trabalhos, como os documentos falsificados, chamaram a atenção pela qualidade. No entanto, as placas ora eram bem reproduzidas ora grosseiras, com tinta fraca, por exemplo. O grupo também desviava ou furtava placas de empresas que fazem a fabricação oficial.

Durante as investigações da polícia, o grupo chegou a migrar para cidades do interior, principalmente para Anápolis, onde, segundo o delegado, tinham estrutura para fazer essas alterações.

Foram apreendidos sete carros. Destes, dois já foram identificados como roubados. Após a perícia, o delegado diz que os proprietários identificados serão contatados.