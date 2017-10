Para diminuir acidentes, acesso na BR-060 em Anápolis será alterado

A concessionária Triunfo Concebra vai mudar a partir desta sexta-feira (20), o acesso a Rua Miguel Braga, via de acesso da BR-060, em Anápolis. O acesso será através do km 93+500, antes do local atualmente utilizado, onde foram executados uma melhor faixa de desaceleração e alargamento de faixa na marginal norte para chegada a rotatória de entroncamento com a BR-060/GO sentido Tocantins.

Segundo a empresa, apenas em 2016, foram registrados 60 acidentes nesse trecho. A Triunfo Concebra informou também que os usuários terão mais segurança com esse novo acesso e o trânsito ainda terá mais fluidez.

Os trabalhos para o fechamento do antigo acesso serão realizados a partir das 8h desta sexta-feira.