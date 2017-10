Objetos roubados de joalheria são recuperados em Goiânia

A equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) conseguiu recuperar diversos produtos roubados de uma joalheria na tarde desta quarta-feira (18), em um condomínio na Chácara Recreio São Joaquim, em Goiânia.

Segundo a Rotam, na manhã de hoje, dois homens armados entraram no estabelecimento, que fica no setor Sudoeste, e realizaram o assalto. Mais tarde, os vizinhos dos suspeitos disseram aos policiais que havia uma movimentação estranha na casa. Quando a equipe entrou na residência encontrou as joias e vários aparelhos celulares roubados, mas a dupla não estava no local.

Agora a Rotam trabalha para localizar os dois criminosos. Os produtos roubados foram encaminhados ao 22° Distrito Policial (DP).