Na noite de Goiânia, não faltam novas opções de espaços

Pode parecer cenário de ficção científica neo-noir. Mas não se assuste se, ao embarcar noite adentro, você se deparar com luzes neon e brilhos fluorescentes por todos os lados. Drinques coloridos brilham no escuro. Nos banheiros, não há mais distinção do que é feminino ou masculino. “É preciso olhar para o futuro”, aponta o empresário Lucas Manga, do El Club, no Setor Sul. A boate integra o time de espaços de Goiânia que se renovaram ou foram lançados recentemente no mercado da noite, como o Wéon ou o Hermeto, em busca da atenção do crescente público das noites e madrugadas goianienses.

Na última década, inúmeros espaços foram abertos e tantos outros fecharam. Com as transformações na cena da cidade, o ritmo de surgimento das boates, por exemplo, caiu, ora por conta do crescimento de festas e projetos gratuitos a céu aberto, ora pelas mudanças nos perfis dos públicos. Mas isso não quer dizer que alternativas estão faltando. Pelo contrário, o cardápio se diversificou. Por estratégia, algumas casas, como o Disel Club, espaço reaberto na semana passada, e o Roxy Pub, mudaram-se para lugares diferentes. Outras se lançaram como ambientes de experiência, como os bares Wéon e o Imerse, que podem ser facilmente transformados também em baladas. O POPULAR foi conferir e listou alguns dos atuais lugares mais badalados do bonde da madrugada. Confira abaixo.

Combo sartúnico

No Hermeto Bar é assim: você pode pedir um prato do cardápio elaborado pela chef Emiliana Azambuja, se deliciar com cervejas e drinques especiais, bater um papo com os amigos, jogar sinuca e, no fim da noite, ainda se jogar no set de DJs estrategicamente posicionados próximos às bebidas. É bar, mas pode facilmente ser transformado numa baladinha mais íntima. Com instalações do artista plástico Juliano Moraes, o espaço se inspira na brasilidade, com todos seus regionalismos que dialogam com o mundo. Existe apenas uma regra: fugir das enfadonhas etiquetas.

Endereço Rua T-30, nº 2655, Setor Bueno. E-mail:hermetobar@gmail.com

Quando: De quarta a sábado, das 17h30 às 2h. No domingo, das 16h às 0h

O futuro é agora

O El Club se renova desde quando foi lançado, há sete anos, a boate busca acompanhar as tendências da noite. Dessa vez, o espaço se lança em um arrojado projeto criado pelo arquiteto W Leão Ogawa, o mesmo de lugares como Retetê e Music, este último que encerrou o expediente há quatro meses. Com cara de balada futurística, é possível estar em inúmeras festas numa só noite. O must da vez é o terraço que serve como fumódromo e convivência. Os banheiros são unissex e o cardápio de bebidas é variado. Amanhã, dentro da comemorações de aniversário, a casa terá a festa Urbanoide.

Endereço: Rua 115, nº 1.038, Setor Sul. Telefone: 3092-4624

Quando: Aberto de quinta-feira a sábado, a partir das 23 horas

Moda e arte

Murais de arte urbana ao ar livre e aquela cerveja gelada é a pedida certa do Ideologia62, pub que alia música, moda e arte com foodtrucks rotativos, shows ao vivo intercalados com DJs. Também contempla uma lojinha com a marca homônima de camisetas e acessórios. Há ainda coworking de parceiros do espaço. No próximo dia 28, o espaço abre as portas para o seu Baile de Halloween entoado pelo hip hop, funk e eletrônico.

Endereço: Av. Rui Barbosa, nº 70, Setor Serrinha. Telefone: 3988-0805

Quando: Quintas e sextas-feiras aberto às 20 horas, aos sábados, às 19h, e domingo, às 16h

Liquidificador sonoro

Mistura de bar, café, balada, estúdio de tatuagem, moda colaborativa e espaço criativo, a Imerse brinca com as tendências mundiais da convergência cultural para criar um local de ideias e economia criativa. Com festas especiais ao lado de uma lojinha de marcas de moda específicas goianas, o lugar é uma espécie de imersão aos diferentes eixos musicais de Goiânia.

Endereço: Rua 115, n º 488, Q. F36, L62, Setor Sul. Telefone: 3093-0620

Quando: Aberto de terça-feira a sábado, a partir das 15 horas

Para aplacar o calor

Tem funk, pop, indie, axé 90 e bate cabelo. Em novo ambiente no Setor Sul, a Roxy integra diferentes públicos que querem prolongar a noite até alta madrugada. Às quartas, o karaokê Vale-Tudo abre o palco para quem quiser se arriscar ao microfone. Nas quintas, a festa Take Me Out abusa do indie rock. Sextas e sábados variam entre bailes funks, pops-chicletes e música eletrônica.

Endereço: Rua 87, nº 536, Setor Sul. Telefone: 98138-0008

Quando: Aberto de quarta-feira a sábado, e em domingos específicos, a partir das 23 horas

Bate cabelo

O excesso de espelhos, drag queens no palco e fora dele e homens descamisados já adiantam que na Disel Club a liberdade é garantida. Criada em 2004, a boate funcionava no Setor Oeste até 2014, em seus anos de glória e de dark room. Para agora, em um novo lugar, a Disel encabeça festas de house music, baladas temáticas e noites dedicadas à música pop. A ambientação foi pensada para fazer uma releitura do antigo local.

Endereço: Rua 146, nº 488, Setor Marista. Telefone: 3215-2307

Quando: Aberto às sextas e sábado, a partir das 23 horas

Experiência contínua

Com um projeto de arquitetura que presa pela integralidade entre o interno e o externo numa decoração industrial, o Wéon Bar é uma opção para os que querem ouvir um som escolhido a dedo e petiscar algum prato do cardápio assinado pelo chef Ian Baiocchi. Não é pub, balada ou boteco, mas tem DJ, drinques e banda, sem amarras ou enquadramentos.

Endereço: Rua 145, n°90, Setor Marista. Telefone: 3945-0025

Quando: Aberto de quarta-feira à domingo, a partir das 19 horas