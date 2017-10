MPF apura suposta tortura em batalhão do Exército de Jataí

O Ministério Público Federal (MPF), em Rio Verde, instaurou inquérito civil para apurar indícios da prática de tortura dentro do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada, conhecido como “A Sentinela do Cerrado”, na cidade de Jataí, no Sudoeste goiano.

A representação recebida pelo MPF, na segunda-feira (16), relata que vários soldados que cumprem o serviço militar obrigatório estariam sendo alvo de atos de assédio moral, maus-tratos e perseguições por razões políticas e ideológicas na unidade do Exército do município.

Segundo o documento, logo na primeira semana de atividades, em formatura interna de apresentação, os soldados foram convocados a se identificar caso se considerassem “petistas ou defensores dos direitos humanos”.

Ainda conforme a representação, os que se apresentaram passaram a ser alvo de uma série de perseguições dos superiores, que estariam cometendo assédio moral, racismo e até tortura. Uma sindicância interna, segundo o MPF, já apurava um caso de maus-tratos. Uma cópia integral do mecanismo foi solicitada.

O MPF oficiou ao Comando do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada para que, no prazo máximo de 15 dias, se manifeste sobre os fatos mencionados na representação e as medidas a serem adotadas para sua apuração. Além disso, o órgão federal solicita as medidas de proteção a serem adotadas em relação às vítimas apontadas na representação.