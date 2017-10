Marido esfaqueia mulher por encontrá-la de short curto no portão de casa

José Cleilson dos Santos foi preso em flagrante após esfaquear a mulher por encontrá-la de short curto no portão de casa. O caso ocorreu no município de Paulo Afonso, na Bahia, na última terça-feira (17).

De acordo com o site Extra, as investigações apontaram que, ao tentar se defender do marido, a vítima, Maria Lúcia, teve quatro dedos da mão esquerda decepados, parte do couro cabeludo arrancado e lesões nas costas devido aos golpes de facão.

Maria está internada e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. À polícia, o criminoso alegou que a esfaqueou após encontrá-la na porta vestida com um short curto, mostrando “os pertences”.

O marido já havia sido preso em maio deste ano, por manter a companheira e os filhos em cárcere privado, na casa onde residem. Poucos meses depois, ele foi condenado à pena restritiva de direitos.

A polícia agora solicita a prisão preventiva do acusado.