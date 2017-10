Governo de Goiás doa passagens aéreas aos EUA e estadia para Kaká e acompanhante

O menino Carlos Eduardo Capucho Maia, de 9 anos, conhecido como Kaká, recebeu uma doação de passagens aéreas do Governo de Goiás para ele e um acompanhante. O cheque será entregue nesta quinta-feira (19), às 9h, na casa da família. O destino da viagem é o Saint Louis Children’s Hospital, especializado em rizotomia dorsal seletiva, em Missouri, nos Estados Unidos, local onde será feita a cirurgia no dia 21 de novembro. A doação também inclui a estadia para 40 dias na unidade de saúde.

A criança sofreu Paralisia Cerebral Espástica ao nascer. E a família correu contra o tempo para conseguir o dinheiro para custear a cirurgia no exterior que pode realizar o sonho do garoto de andar, com rifas, eventos e bingos. No final da campanha ‘Todos pelo Kaká’, eles conseguiram arrecadar R$ 280 mil para custear o procedimento. No entanto, faltavam ainda passagens aéreas e estadia nos EUA, recursos que o Governo do Estado agora viabiliza.

Todos pelo Kaká

Em março deste ano, os pais do menino começaram um movimento para arrecadar os R$ 280 mil necessários para a cirurgia. O valor arca apenas com a cirurgia e faltavam ainda todas as despesas com passagens, hospedagem, alimentação e transporte para os 30 dias que devem ficar nos EUA.

A esperança

Com a idade avançada para o sucesso do procedimento e a pouca experiência nacional na realização da cirurgia, a família se apega à esperança internacional. Foram necessários 22 exames, 38 vídeos e dois anos na fila de espera para que Kaká conseguisse uma vaga no disputado St. Louis Children’s Hospital, em Missouri, nos EUA, onde pretende realizar a cirurgia.

Procedimento é raro no Brasil, diz médica

Além da cirurgia na coluna que retirará os nervos atrofiados que impedem sua movimentação, a ida aos Estados Unidos (EUA) ainda deve render à Carlos Eduardo Capucho Maia, ou simplesmente Kaká, de 9 anos, outras duas cirurgias corretivas que o trarão independência e qualidade de vida, segundo a médica fisiatra Manuella Amorim Mello, que o acompanha.

“Não há cura para a paralisia cerebral, mas só de tirar a espasticidade já descomplica muita coisa no futuro dele, como dores e a necessidade de cirurgias ortopédicas constantes”, afirma a especialista que diz ser pouco frequente o procedimento no Brasil.

Manuella explica que os médicos aproveitarão a Rizotomia Dorsal Seletiva (RDS), que Kaká deve se submeter, para fazerem outras correções no pé e no joelho. O garoto não encosta o solado do pé inteiro no chão, apenas a ponta dos dedos, o que teria ocasionado uma deformidade no pé e um desgaste no joelho. As duas cirurgias também estão inclusas nos R$ 280 mil.

A paralisia cerebral é resultado da falta de oxigênio no cérebro do garoto que, após o nascimento, teve duas paradas cardíacas e passou 42 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).