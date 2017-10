Com gol contra, Atlético perde mais uma em Goiânia

Para enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira (18), o Atlético mudou de casa – saiu do Olímpico e foi para o Serra Dourada. Porém, o resultado não foi diferente das últimas partidas em Goiânia e novamente o rubro-negro saiu de campo derrotado, desta vez por 1 a 0, com gol contra do lateral Jonathan.

O revés deixa a situação do Atlético ainda mais complicada. Com 26 pontos, o rubro-negro precisa ganhar seis dos próximos nove jogos para conseguir chegar aos 45 pontos, que é a pontuação estimada para a fuga do rebaixamento.

O próximo desafio do Dragão é fora de casa, contra o Santos, na Vila Belmiro, no próximo domingo (22), às 17 horas.

O jogo

No duelo entre Atlético e Vasco, os visitantes levaram vantagem nas arquibancadas. Dentro de campo, a partida começou com muita igualdade. Os primeiros minutos de jogo foram de muita movimentação, mas poucos lances de perigo. A primeira boa chegada foi do Vasco, com Yago Pikachu, que tabelou com Nenê e bateu fraco para a defesa de Marcos.

O Atlético melhorou no jogo. Com maior posse de bola, começou a ameaçar o gol de Martín Silva. Aos 19 minutos, Luiz Fernando fez jogada individual e bateu da entrada da área para uma boa defesa do goleiro uruguaio.

Melhores no jogo, os goianos tinham o controle da partida, mas, em um erro individual da defesa, o Vasco abriu o placar. Aos 30 minutos, Andrés Ríos cruzou da direita, Eduardo Bauermann e Jonathan se atrapalharam e o lateral acabou mandando a bola para o fundo das redes.

À frente no marcador, os cariocas aproveitaram o momento e, por pouco, não aumentaram com Mateus Vital, que, após cruzamento da direita, tinha o gol livre, mas foi travado por Jonathan, que impediu o segundo gol.

O Atlético voltou em cima do Vasco. Logo aos 3 minutos, após falha da defesa carioca, Andrigo teve chance de empatar a partida. Arriscou da entrada da área e Martín Silva fez a defesa. O arqueiro vascaíno voltou a aparecer aos 8 minutos, quando Niltinho driblou na entrada da área e bateu forte.

Atrás no placar, o treinador rubro-negro, João Paulo Sanches, colocou o time para cima, mas sem qualidade e pouca criatividade na metade final da partida. O Vasco também chegou raras vezes no gol atleticano.

Com um jogo travado, o Dragão chegava em jogadas isoladas, mas não criava chance. O lance mais marcante foi a expulsão do atacante Niltinho, que deu um carrinho em Madson e recebeu o vermelho.

Ficha do jogo: Atlético x Vasco

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Claudio Francisco Lima E Silva (SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO)

Gol: Jonathan (contra) aos 30’ do 1º tempo.

Atlético: Marcos; Jonathan, Eduardo Bauermann, Gilvan, Bruno Pacheco; André Castro, Paulinho (Niltinho), Jorginho, Luiz Fernando, Andrigo (Diego Rosa); Walter (Alison). Técnico: João Paulo Sanches.

Vasco: Martín Silva; Madson, Breno, Anderson Marins (Paulão), Ramon; Wellington, Bruno Paulista (Andrey), Yago Pikachu, Nenê, Mateus Vital (Paulo Vitor); Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo