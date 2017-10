Vila bate o Criciúma e volta a encostar no G4

A alegria da vitória está de volta ao ambiente colorado. Com um gol de Alípio, ainda no 1º tempo, o Vila Nova bateu o Criciúma, nesta terça-feira, por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O time colorado encerrou jejum de três jogos sem vitória e se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória fora de casa, o Vila Nova voltou a se aproximar do grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Tigre chegou aos 50 pontos e reduziu a distância para o 4º colocado, agora o Paraná, para dois pontos.

O Vila Nova volta a campo no próximo sábado, às 17h30, quando recebe o Oeste (SP), no Serra Dourada, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Hemerson Maria não poderá contar com o zagueiro Wesley Matos, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Em contrapartida, o volante Geovane retorna de suspensão.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Vila Nova começou a partida pressionando o adversário. O time colorado era mais presente no ataque e buscava o primeiro gol. Ele não demorou para sair. Aos 13 minutos, o Vila Nova chegou com tudo. Mateus Anderson chutou forte a bola no travessão. A bola sobrou para Fernando Medeiros, que chutou para o gol. Edson fez defesa parcial e Alípio apareceu livre para empurrar a bola para o gol vazio.

Melhor em campo, o Vila Nova chegou com perigo mais duas vezes no 1º tempo. Uma delas aos 15 minutos com Fernando Medeiros, que cruzou para Lourency e o segundo gol só não saiu porque a zaga cortou providencialmente. A outra boa chegada foi com Lourency criando jogada e Fágner desperdiçando ao dominar mal.

Os donos da casa apertaram em busca do empate nos últimos minutos do 1º tempo. Aos 41, a bola foi alçada na área e Alemão tentou cortar, mas mandou contra o próprio patrimônio. Wesley Matos apareceu para evitar gol-contra. Aos 44, Alex Maranhão cobrou falta com violência e Luís Carlos praticou grande defesa.

No segundo tempo, o time mandante se lançou ao ataque para buscar o empate. No entanto, os catarinenses esbarraram na falta de criatividade e também na segurança do goleiro Luís Carlos. O time colorado esboçou alguns contra-ataques, mas não conseguiu encaixar um bom lance para ampliar o placar.

Ficha técnica:

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Árbitro: João Batista de Arruda (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ)

Criciúma: Edson; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Jocinei; Ricardinho, Caíque, Douglas Moreira (Fabinho Alves) e Alex Maranhão; Adalgiso Pitbull (Kalil) e Caio Rangel (Moisés). Técnico: Beto Campos

Vila Nova: Luís Carlos; Maguinho, Wesley Matos, Alemão e Gastón; PH, Fágner, Fernando Medeiros (Tiago Adan) e Alípio (Léo Rodrigues); Mateus Anderson (Wallyson) e Lourency. Técnico: Hemerson Maria

Gols: Alípio aos 13′ do 1º tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Wesley Matos, Fágner (Vila Nova); Nino, Douglas Moreira, Caíque (Criciúma)

Público: 2.551 pagantes

Renda: R$ 44.575,00