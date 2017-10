Veja os votos dos senadores goianos na sessão que salvou o mandato de Aécio Neves

Lúcia Vânia (PSB), Ronaldo Caiado (DEM) e Wilder Morais (PP) estiveram presentes na votação desta terça-feira (17) no Senado que devolveu o mandato ao senador Aécio Neves.

Lúcia e Caiado votaram “sim”, a favor do afastamento do senador. Já Wilder votou “não”, indo contra as medidas do Supremo Tribunal Federal que afastavam Aécio de seu mandato e ainda o obrigava a um recolhimento domiciliar noturno e a entregar o passaporte.

Caiado não era esperado hoje no Senado, pois estava de licença médica de 15 dias após cair de uma mula e fraturar o ombro em sua fazenda, em Mara Rosa, na última sexta-feira (13). Após ser criticado nas redes sociais pela sua ausência na votação, o senador voltou atrás nesta terça e foi para Brasília em um carro adaptado para participar da decisão.