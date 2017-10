TeNpo abre inscrições para espetáculos e companhias de Goiás

Considerado uma das grandes janelas de apresentação do teatro produzido em Goiás, o TeNpo 2017 – Mostra Nacional de Teatro de Porangatu abre as inscrições para espetáculos regionais a partir dessa quarta-feira (18). Os artistas e grupos interessados podem se inscrever até o dia 25 de outubro, exclusivamente via ficha eletrônica disponível no site do evento: www.tenpo.art.br. O resultado da seleção será divulgado dia 30 de novembro.

O evento será realizado de 16 a 19 de novembro, em Porangatu. Os espetáculos regionais vão compor a programação oficial da mostra, que vai selecionar oito espetáculos, sendo três infantis, um espetáculo de rua e quatro espetáculos adultos ou de tema livre.

O cachê para cada selecionado será de R$ 7 mil. Dentre as oito vagas, uma é destinada a artistas ou grupos da região Norte de Goiás e outra é destinada à cidade de Porangatu. Para as outras seis vagas, podem concorrer artistas ou grupos de qualquer região de Goiás.

Os artistas e grupos serão selecionados por uma curadoria composta por sete membros; quatro indicados pela Seduce e Conselho Estadual de Cultura e três indicados por entidades representativas do Teatro em Goiás. O Tenpo 2017 é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Toda a programação é gratuita.

Serviço

Evento: TenNpo 2017

Data: 16 a 19 de novembro, em Porangatu

Inscrições: www.tenpo.art.br

Programação gratuita