OVG abre inscrições para processo seletivo com salários de R$ 4,4 mil

Divulgado no Diário Oficial do Estado, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) iniciou nesta terça-feira (17) as inscrições para o um processo seletivo que visa a contratação de quatro profissionais da área de Analista de Sistemas, além da formação e preenchimento de um cadastro de reserva.

As vagas são para o Nível A e distribuídas nas funções de Analista Programador Web / PHP, Analista Business Intelligence e Administrador de Banco de Dados. O salário oferecido é de R$ 4,4 mil, para carga horária de 40 horas semanais, e contratação por meio do regime Celetista (CLT).

Confira o edital

As inscrições acontecem até a próxima sexta-feira (20) por envio de currículo para o e-mail processo.seletivo@ovg.org.br, com o assunto como “Processo Seletivo – Termo de Referência 008/2017 – Cargo/Função Pretendido”.

O processo de seleção será composto de três etapas: Análise Curricular, Prova Prática, e Entrevista Técnica. O resultado deste Processo Seletivo será divulgado no site da OVG até o dia 22 de novembro.