Google Brasil abre programa de estágio

O Google Brasil acaba de abrir seu programa de estágio, o Business Internship Program, voltado para estudantes do nível superior com previsão de graduação para dezembro de 2018. É possível inscrever-se até o dia 12 de novembro.

Com duração total de seis meses, entre julho e dezembro do ano que vem, o objetivo da companhia é desenvolver profissionalmente os jovens aprovados, com foco nas oportunidades da indústria de tecnologia. O Google não divulga o número de vagas disponíveis nem o valor da bolsa-auxílio. São aceitos estudantes de qualquer curso de graduação.

Há oportunidades nas áreas de vendas, suporte, finanças, serviço, engenharia, tecnologia, jurídico, recursos humanos, marketing e comunicação. Para concorrer é preciso ter disponibilidade para trabalhar na sede da empresa em São Paulo e fluência em português e inglês. A empresa procura por candidatos com interesse por tecnologia e pelo modelo de negócios do Google, com boas habilidades interpessoais, organização e capacidade de lidar com um ambiente desafiador e diverso.

Para participar, basta acessar o site.