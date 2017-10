Goiás bate Juventude e se afasta da degola

Quando assumiu o Goiás pela 6ª vez, o técnico Hélio dos Anjos havia dito que, para se livrar do rebaixamento, haveria sofrimento. Parte do que foi profetizado pelo treinador se nesta terça-feira, na vitória sofrida, de 1 a 0, sobre o Juventude. Resultado importante obtido pelo time em casa, no Estádio Serra Dourada. O Goiás chega a 38 pontos e, aos poucos, vai espantando o risco de uma queda à Série C. Pouco para tradição do clube, mas que vem se concretizando com doses de dramaticidade, ontem. O Goiás teve um pênalti, desperdiçado por Júnior Viçosa, ainda no primeiro tempo. O atacante foi vaiado. Depois, ao ser substituído, novas vaias para ele e para o substituto, Aylon e para o próprio Hélio dos Anjos. Foi de Aylon, aos 36 minutos, o gol que deu a vitória ao alviverde que, ainda, alcança a melhor sequência na Série B – quatro jogos sem derrota e, nos quais, também não levou gol.

Diferente do clássico de sábado, quando empatou de 0 a 0 com o Vila Nova sob sol escaldante e baixa umidade relativa do ar, o Goiás recebeu o Juventude numa noite de clima mais ameno, com prenúncio de chuva na capital goiana. O time goiano teve apoio importante – da torcida, que não pôde acompanhar a equipe no clássico, no jogo de torcida única rival. Ontem, houve o reencontro que, aos poucos, vai se estreitando novamente.

Em campo, a missão era bater um dos concorrentes ao acesso à elite nacional. O Juventude, que vinha de duas derrotas seguidas, precisava fazer o jogo da vida, assim como o Goiás, que pretendia confirmar a reação na Série B. Os alviverdes reeditaram partida história, disputada em 1994, na decisão da Série B – o time gaúcho conquistou o título.

O Goiás teve instantes de nervosismo no início do jogo. Errou alguns passes, mas, aos poucos, foi se acertando. E, deu recado na arrancada de Carlinhos, que se livrou da marcação e chutou forte. Boa defesa de Matheus. Até que, na jogada rápida, Nathan foi derrubado na área pelo goleiro rival. Pênalti. Júnior Viçosa, antes da cobrança, foi vaiado por alguns torcedores. Ficou em situação pior ao ver o goleiro Matheus se atirar para espalmar penalidade, aos 14 minutos.

Assim, o Juve equilibrou jogo. Júnior Viçosa, cada vez que tocava na bola, recebia vaias, assim como. Pedro Bambu, por alguns chutes sem direção, também começou a ouvir manifestações contrárias da torcida. Ao mesmo tempo, a defesa esmeraldina teve de se virar para evitar o gol da equipe gaúcha. Marcelo Rangel, a dupla de zaga (Fábio Sanches e Alex Alves) e Carlinhos, na lateral, evitaram o pior. A rigor, o primeiro tempo foi dos goleiros, que se destacaram com defesas difíceis e seguraram o 0 a 0 na etapa inicial.

Tiago Luís, melhor jogador do Goianão, entrou no lugar de Nathan. Substituição previsível, para melhorar a qualidade do passe. Esperava-se que pudesse ser decisivo. Antes que fosse, a torcida também vaiou o técnico Hélio dos Anjos, ao trocar Elyeser por Andrezinho. O Goiás tentava pressionar. O Juventude, recuado, se segurava. Até que, aos 36 minutos, o Goiás achou o caminho do gol. Belo passe de Tiago Luís para Aylon, que dominou e colocou – 1 a 0 .

Ficha técnica:

Local: Estádio Serra Dourada.

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

Assistentes: Silbert Faria Sisquim (RJ) e Luiz Antônio Muniz de Oliveira (Rj).

Público: 7.755 pagantes.

Renda: R$ 44.590,00.

Gol: Aylon aos 36 minutos do 2º tempo.

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt, Elyeser (Andrezinho), Léo Sena; Carlos Eduardo, Júnior Viçosa (Aylon) e Nathan (Tiago Luís). Técnico: Hélio dos Anjos

Juventude: Matheus; Tinga, Domingues, Maurício e Bruno Collaço; Fahel (Yuri Mamute), Lucas, Leílson e Yago (Caprini); Wesley Natã (Felipe Lima) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo