Edital de concurso da Saneago sairá ainda este mês com salários de até R$ 8,9 mil

A banca organizadora do concurso público que será realizado pela Companhia de Saneamento de Goiás S.A (Saneago) já foi definida: será a Universidade Federal de Goiás (UFG). Com esta definição, o edital é esperado para este mês, de acordo com o presidente do órgão, Jalles Fontoura.

Serão 330 vagas imediatas e 300 cadastros de reserva. Os salários iniciais são de R$ 2.263,64 para os cargos com exigência de ensino fundamental, R$ 3.310,38 para ensino médio, R$ 3.993,09 para carreiras com necessidade de formação técnica e R$ 8.907,02 para nível superior. As informações são do JC Concursos.

Os cargos serão de: agente de operação, agente de saneamento, assistente de informática, técnico em eletrotécnica, técnico em telecomunicações, técnico em mecânica, técnico em edificações, técnico em agrimensura, técnico em mineração, laboratorista, técnico em química, técnico em controle ambiental, design gráfico, relações públicas, marketing publicidade e propaganda, administrador, economista, contador, químico, farmacêutico generalista, bioquímico e biomédico, tecnólogo em saneamento, biólogo, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, analista de sistemas, engenheiro da computação, tecnólogo em processamento de dados, cientista da computação, advogado, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico e geólogo.