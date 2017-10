UFG oferece minicursos gratuitos para a comunidade

A Universidade Federal de Goiás (UFG) oferece 67 minicursos para a comunidade. Eles são parte das atividades que integram o 14º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (Conpeex), que acontecem entre esta segunda-feira (16) e quarta-feira (18), das 14h às 18h, nos Centros de Aulas A e B, no Câmpus Samambaia, em Goiânia.

Música Popular Brasileira, sexualidade humana, administração de medicamentos injetáveis, cuidados básicos com cães e gatos, normas da ABNT, técnicas de redução do estresse, finanças pessoais e reforma trabalhista serão algumas das temáticas abordadas.

O Conpeex é o principal evento anual da instituição com o objetivo de divulgar a produção acadêmica, científica, e cultural. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. As inscrições devem ser feitas diretamente no local.

Além dos minicursos o evento conta com atrações culturais, conferências, mesas-redondas, apresentações de trabalhos científicos, oficinas e seminários.

Confira a programação completa aqui.