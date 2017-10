Motorista que atropelou mãe e filha em Aparecida de Goiânia tem prisão preventiva decretada

O motorista que atropelou mãe e filha, de 35 e 17 anos respectivamente, na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia na madrugada da última quarta-feira (11), teve a prisão preventiva decretada durante audiência de custódia, na tarde desta segunda-feira (16), na 3ª Vara Criminal do município.

Testemunhas disseram que as duas vítimas estavam esperando em uma motocicleta o semáforo abrir quando foram atingidas pela caminhonete. Elas foram arremessadas a 80 metros do local da batida.

As duas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde a mulher não resistiu aos ferimentos. O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia, na capital.

O Hospital informou que a adolescente permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado regular e orientada.

Prisão

No momento em que o homem foi detido no último dia 11, a Polícia Militar (PM) informou que o motorista da caminhonete se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas um exame de sangue no IML comprovou que ele estava bêbado. Dentro do carro dele foi encontrada uma lata de cerveja.