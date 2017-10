Homem é preso com 100 pedras de crack durante abordagem de rotina, em Aparecida de Goiânia

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (16) com 100 pedras de crack no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a prisão foi realizada durante uma abordagem de rotina. Além do entorpecente, uma pistola também foi apreendida com o rapaz.

Ele foi conduzido ao 4° Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia e autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.