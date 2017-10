Goleiro morre após se chocar com zagueiro brasileiro na Indonésia

O goleiro Choirul Huda, de 38 anos, do Persela Lamongam, morreu depois de se chocar com o zagueiro brasileiro Ramon Rodrigues, neste domingo (15), durante a partida contra o Semen Padang pela primeira divisão do Campeonato Indonésio (veja vídeo abaixo). O jogo era transmitido ao vivo pela TV One e foi interrompido em função do incidente.

Em um lance, o jogador correu para rebater uma bola e acabou se chocando contra o companheiro de equipe. Ele bateu a cabeça,o pescoço e o peito contra o brasileiro. Huda, que chegou a levantar a cabeça, mas logo se deitou no gramado, foi atendido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

O clube decretou luto e homenageou o jogador no Twitter. Aos 38 anos, Choirul Huda era um grande ídolo do Persela Lamongam, clube que defendeu por 18 anos.